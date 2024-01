Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Cannabis-Plantage entdeckt - Fünf Männer in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

In einem Wohnhaus auf dem Torweg wurde am Wochenende eine Cannabis-Plantage gefunden. Außerdem konnten dort am Samstag fünf Tatverdächtige angetroffen - und festgenommen werden. Die Männer, im Alter von 24 bis 45 Jahren, sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie wurden noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie einen starken Marihuanageruch wahrgenommen hatten. Nachdem ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus vorlag, gingen die Beamten herein - und wurden fündig. Rund 400 Pflanzentöpfe mit offensichtlich abgeernteten Cannabis-Pflanzen, mehrere Säcke abgeernteter Pflanzenteile, entsprechendes Equipment sowie mehrere Kilo konsumfertiges Marihuana konnten von der Polizei sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die weitere Angaben machen können - möglicherweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die dort im Umfeld aufgefallen sind. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell