Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfall

Saerbeck (ots)

Am Dienstag (02.07.) ist es auf der B 219 bei Saerbeck zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 38-jähriger Osnabrücker leicht verletzt wurde.

Der Osnabrücker fuhr mit einem Citroen Jumper gegen 06.05 Uhr auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Ibbenbüren. Vor ihm fuhr ein Lkw. Hinter ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge. Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen Renault Clio. Der Fahrer, ein 57-jähriger Emsdettener, setzte dann ungefähr in Höhe der Einmündung mit der Straße Rheinsalm zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Nach ersten Ermittlungen wollte dann auch der Citroen Jumper den vor ihm fahrenden Lkw überholen und übersah dabei den Renault Clio, der sich in diesem Moment auf Höhe des Citroens befand. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge kamen dadurch nach links von der Fahrbahn ab. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Der 38-jährige Osnabrücker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Renault Clio blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 219 in dem Bereich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell