Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Winterwetter sorgt für zahlreiche Unfälle

Oberbergischer Kreis (ots)

Der Wintereinbruch am Wochenende sorgte am Sonntag und Montag (14./15. Januar) für zahlreiche Unfälle auf Oberbergischen Straßen. Mancherorts fuhren sich Lkw fest. Bereits am Sonntagnachmittag krachte es mehrfach auf den schneebedeckten Fahrbahnen. In den meisten Fällen blieb es zum Glück bei Blechschäden. Am häufigsten schepperte es in Gummersbach (11), gefolgt von Wipperfürth und Reichshof (jeweils 7). Auch in den kommenden Tagen ist mit glatten Straßen zu rechnen. Daher rät die Polizei:

- Fahren Sie den Straßenverhältnissen angemessen und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. - Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. - Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.

