Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brände von Müllcontainern

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Montag (01.07.) auf Dienstag (02.07.) ist die Polizei bei zwei Bränden von Müllcontainern im Einsatz gewesen. Am Montagabend entdeckten Beamte gegen 23.35 Uhr auf der Mühlenstraße, in Höhe der Hausnummer 23, einen brennenden Papiermüllcontainer. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Etwa eineinhalb Stunden später, am Dienstag gegen 01.00 Uhr, meldeten Zeugen dann brennende Müllcontainer an der Schorlemerstraße. Dort brannten drei Müllcontainer, die am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 76-82 abgestellt waren. Auch hier hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Durch die Flammen wurde auch ein in der Nähe stehender Altkleider-Container beschädigt. Die Brandursachen sind in beiden Fällen noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

