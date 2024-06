POL-S: Wohnmobil gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Dreiste Einbrecher sind am Samstagvormittag (01.06.2024) in eine Wohnung an der Rosenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Dort stiegen sie über ein Fenster auf den Balkon der Wohnung, öffneten ein gekipptes Fenster und stiegen hinein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, bevor sie ...

