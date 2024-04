BPOL NRW: Hilfeaufruf via Social Media - Bundespolizei hilft Kind

Hagen (ots) - Am gestrigen Dienstagmittag (23. April) kam es im Hagener Hauptbahnhof zu einer Schlägerei. Vorangegangen war demnach eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 12:15 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine körperliche Auseinandersetzung. Am Bahnsteig zu Gleis 6 befand sich der RE4, in welchem ...

