Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Ich werde gesucht" - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23. April) wurde ein junger Mann im Bundespolizeirevier im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Nach diesem wurde per Haftbefehl gefahndet.

Gegen 00:45 Uhr suchte ein 17-Jähriger die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Der Deutsche gab an, dass er per Haftbefehl gesucht werde und sich stellen wolle. Ein Fingerabdruckscan bestätigte schließlich die Identität des Mannes zweifelsfrei. Das Amtsgericht Essen ordnete vor einigen Wochen Sicherungshaft gegen den Gesuchten an. Im Januar 2024 war der Wohnungslose rechtskräftig, wegen schweren Raubes, zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten mit Bewährung verurteilt worden. Diese wurde auf einen Zeitraum von drei Jahren festgesetzt. In der Vergangenheit hatte der Jugendliche jedoch gegen die Bewährungsauflage verstoßen.

Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest. Dieser gab an, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Arzt untersuchte den 17-Jährigen. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht, wo er im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt wird.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell