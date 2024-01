Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere Verletzte nach Gebrauch von Reizgasspray in einer Diskothek

Bad Kreuznach (ots)

Am 21.02.2024, um 02:32 Uhr, kam es in einer Diskothek in Bad Kreuznach, Am Grenzgraben, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Heranwachsenden im Alter von 18 Jahren und einem Jugendlichen im Alter von 16 Jahren. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlug der 18jährige den 16jährigen ins Gesicht und setzte schließlich auch ein Reizgasspray gegen diesen ein. Durch den mehrfachen Einsatz des Reizgases in einer geschlossenen Räumlichkeit erlitten weitere Gäste Atemwegsbeschwerden und gerötete Augen. Insgesamt mussten 15 Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. 3 Personen wurden zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

