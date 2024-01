POL-PDKH: Korrektur zum Wohnhausbrand in Spall

Spall (ots) - Am Donnerstag Mittag, 07.01.2024, kam es in einer Doppelhaushälfte in Spall zu einem Vollbrand des Gebäudes. Nach Rücksprache mit einem Statiker und der Feuerwehr wurden Teile des Dachs kontrolliert abgerissen, da Einsturzgefahr bestand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, zu einem Personenschaden kam es nicht. Im Rahmen einer Brandortuntersuchung der Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ...

