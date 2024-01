Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnhausbrand in Spall

Spall (ots)

Am Donnerstag Mittag, 07.01.2024, kam es in einer Doppelhaushälfte in Spall zu einem Vollbrand des Gebäudes. Nach Rücksprache mit einem Statiker und der Feuerwehr wurden Teile des Dachs kontrolliert abgerissen, da Einsturzgefahr bestand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, zu einem Personenschaden kam es nicht.

Im Rahmen einer Brandortuntersuchung der Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach und einem Sachverständigen für Brandursachenforschung vom 16.01.2024 konnte die Brandausbruchsstelle eindeutig in der Küche identifiziert werden. Ursächlich für den Brand war wohl der unsachgemäße Umgang mit einer Hitzequelle.

