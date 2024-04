POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (13.04.2024) kam es am Rande des Plärrers zu einem Angriff auf einen Parkeinweiser. Der Tatverdächtige griff auch Polizeibeamte an. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22.40 Uhr pöbelte ein 55-Jähriger im Bereich der Schwimmschulstraße Ecke Badstraße mehrere vorbeilaufende Passanten an. Ein Parkeinweiser wurde auf den Mann aufmerksam und bat ihn, sich zu entfernen. ...

