Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Passant hilft nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.04.2024) konnte eine Unfallflucht mit tatkräftiger Unterstützung eines Zeugen schnell geklärt werden. Der Verdacht richtet sich aktuell gegen einen 17-Jährigen.

Am Freitagabend stand ein Opel geparkt in der Reischlestraße, als ein Mercedes dort ebenfalls unterwegs war und den Opel touchierte. Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich aber nicht um die Schadensregulierung und fuhr einfach weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Dank der Beobachtungen und des bekannten Kennzeichens war das betreffende Fahrzeug schnell ermittelt. Die Beamten fuhren anschließend zur Wohnadresse der Halterin. Dort stellte sich heraus, dass die Halterin derzeit im Ausland ist. Jedoch trafen die Beamten den beschädigte Mercedes, den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel sowie den 17-jähriger Sohn zu Hause an. Der 17-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer unberechtigter Fahrten sicher und nahmen eine umfangreiche Spurensicherung am Auto vor. Der Sachschaden wird auf mehreren tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und wegen des Anfangsverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell