Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag wurden gleich mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der unbekannte Täter flüchtete. Gegen 02.30 Uhr meldete ein Passant bei der Polizei, dass soeben ein Mann ein Auto in der Johannes-Haag-Straße beschädigt habe. Obwohl die Streife kurze Zeit später vor Ort war und im Nahbereich fahndete, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird beschrieben als 25 Jahre alt, 180 cm groß, sportliche Figur, blonder langer Vollbart, blonde Haare, bekleidet mit Jeans und weißem Langarmhemd. Vor Ort stellte die Polizeistreife weitere sechs beschädigte Fahrzeuge fest. Mehrere Außenspiegel wurden dabei abgeschlagen. An den besagten Fahrzeugen hinterließen die Beamten Hinweiszettel mit den Kontaktdaten der Inspektion. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch erhoben. Sollten weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein, werden deren Eigentümer gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell