POL Schwaben Nord: Unfall zwischen drei Fahrzeugen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (13.04.2024) stürzte ein Fahrradfahrer schwer. Grund war offenbar ein herumliegender E-Scooter. Gegen 12.30 Uhr war der 80-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Schackstraße unterwegs. In der dortigen Unterführung sah der Senior einen quer am Boden liegenden E-Scooter zu spät und stürzte. Dabei sog er sich erhebliche Verletzungen im Gesicht und an den Armen zu. Die Polizei ...

