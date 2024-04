Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gegenseitig geschlagen nach Taubenfütterung - Bundespolizisten ermitteln

Hagen (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag (23. April) kam es im Hagener Hauptbahnhof zu einer Schlägerei. Vorangegangen war demnach eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 12:15 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine körperliche Auseinandersetzung. Am Bahnsteig zu Gleis 6 befand sich der RE4, in welchem sich zwei Männer gegenseitig mehrfach nach einem Streitgespräch geschlagen haben sollen. Grund dafür soll das vorherige Füttern der Tauben am Bahnsteig durch einen der Männer gewesen sein. Daraufhin soll der 35-Jährige den italienischen Staatsbürger (46) mit Schlägen attackiert haben, welcher ebenfalls zuschlug.

Die Einsatzkräfte sicherten die Videoaufnahmen aus dem Zug. Der 46-Jährige stellte Strafantrag. Weitere Angaben machten die Beschuldigten jedoch gegenüber den Beamten nicht.

Die Bundespolizisten leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die Hagener ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell