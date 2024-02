POL-WAF: Ostbevern. Einbruch in Fleischerei

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (23.02.2024, 07.00 Uhr) und Samstag (24.02.2024, 08.50 Uhr) in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Über eine Tür verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend ohne Beute. Auch ein Einfamilienhaus in der Marie-Curie-Straße in Beckum ist das Ziel eines oder mehrerer Einbrecher gewesen. Am ...

