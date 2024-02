Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrüche in Supermarkt und Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (23.02.2024, 07.00 Uhr) und Samstag (24.02.2024, 08.50 Uhr) in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum eingebrochen. Über eine Tür verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend ohne Beute.

Auch ein Einfamilienhaus in der Marie-Curie-Straße in Beckum ist das Ziel eines oder mehrerer Einbrecher gewesen. Am Freitag (23.02.2024) verschafften sie sich zwischen 16.00 Uhr und 21.45 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten Räume und Schränke.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell