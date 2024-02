POL-WAF: Ahlen. Grauer CITROËN angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Nach Bürgerhinweisen hat sich die Polizei am Freitagabend (23.02.2024) mit verstärkten Kräften auf Tuningtreffen in Beckum und Ahlen vorbereitet. In der Spitze trafen sich über 600 Personen in 350 bis 400 Fahrzeugen. Vom Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Grevenbrede in Beckum, verlagerte sich das Treffen von Mitgliedern der ...

mehr