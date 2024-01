POL-FR: Unbekannter versucht Diebstahl zu begehen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Löffingen] Am 28.01.2024, gegen 18:00 Uhr, wurde ein totes Kalb in Löffingen in der Nähe der Grünschnittsammelstelle gemeldet. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Täter vor, da das Kalb eine Marke oder ähnliches Trug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 07651/93360 zu ...

