Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Offenbar Körperverletzung bei Demonstration - Zeugen gesucht + Fußgänger bei Unfallflucht schwer verletzt - Zeugensuche + Renault angefahren

Gießen (ots)

Gießen: Offenbar Körperverletzung bei Demonstration - Zeugen gesucht

Im Verlauf der gestrigen Versammlung "4 Jahre Hanau" in Gießen soll es zu einem Vorfall zwischen einer Personengruppe und einem Mann gekommen sein. Hierbei soll der Versammlungsteilnehmer nach einem Disput mit der Personengruppe auch geschubst worden sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Identitäten der Personengruppe geben, die mit dem Mann diskutiert und ihn in der Folge geschubst haben soll?

Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Fußgänger bei Unfallflucht schwer verletzt - Zeugensuche

In Holzheim erlitt ein Fußgänger am Samstag (17.2.2024) bei einem Unfall schwere Verletzungen. Der 45-Jährige stand seinen Angaben zufolge am Fahrbahnrand der Hauptstraße. In Höhe der Hausnummer 13 sei, aus Richtung der Wiesenstraße kommend, ein silberfarbenes SUV mit zweiachsigem Anhänger vorbeigefahren. Dabei habe der Anhänger des unbekannten Fahrzeugs den Fußgänger erfasst. Der 45-Jährige aus dem Wetterauskreis kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Fahrer des SUV fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen: Wer hat den Unfall gegen 18.45 Uhr bemerkt? Wer kann Angaben zum gesuchten, silberfarbenen SUV mit Anhänger machen? Wer kann Angaben zum unbekannten Fahrer / zur unbekannten Fahrerin machen?

Zeugen wenden sich bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Renault angefahren

Am Freitag (16.2.2024) parkte ein Renault auf dem "Hercules"-Parkplatz in der Marburger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen 14 Uhr und 20 Uhr gegen den braunen Clio. Statt sich um den Schaden an der Fahrzeugfront zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell