POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich zehn Euro geraubt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (01.06.2024) in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter brachen zwischen 00.30 Uhr und 05.10 Uhr die Hintertür auf und gelangten so in die Gasträume. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus die Geldkassetten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

