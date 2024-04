POL-HAM: Auto kollidiert mit Motorrad

Hamm-Mitte (ots) - Eine 19-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück ist am Freitag, 5. April, gegen 14.45 Uhr auf der Werler Straße mit einem E-Scooter gestürzt. Sie war in südliche Richtung unterwegs, als sie auf dem Radweg zwischen der Lilienstraße und der Stiftstraße plötzlich das Gleichgewicht verlor. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau leicht verletzt in ein ...

