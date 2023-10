POL-MI: Mülltonnen fangen Feuer

Hüllhorst (ots) - Am Samstag wurde die Polizei wegen einer nicht ganz alltäglichen Unfallflucht an die Alte Straße nach Hüllhorst gerufen. Dort hatte den Erkenntnissen zufolge ein Autofahrer gegen 12 Uhr einen roten Renault Clio in Richtung Oberbauerschaft gesteuert und war aus ungeklärter Ursache in der Kurve an der Ecke "Nachtigallental" ins Schleudern geraten. Dabei geriet das Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte ...

