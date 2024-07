Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Aluminium-Rampen gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Feldstiege;

Tatzeit: 03.07.2024, zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr;

Diebe haben in Gronau zwei transportable Laderampen aus Aluminium entwendet. Zu der Tat kam es am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr auf einem Grundstück an der Feldstiege. Die Rampen waren dort an einem Anhänger angebracht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

