Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektroräder entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Weidenstraße;

Tatzeit: zwischen 02.07.2024, 20.00 Uhr, und 03.07.2024, 11.00 Uhr;

Aus einer verschlossenen Gartenhütte haben Unbekannte in Gronau zwei Pedelecs gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an der Tür zu schaffen gemacht. Aus der Hütte entwendeten die Diebe ein blaues und ein beiges Elektrorad, beide vom Typ Gazelle Paris C7 HMB. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag auf einem Grundstück an der Weidenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

