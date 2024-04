Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Carport bei Verkehrsunfall gecrasht

Hamm-Pelkum (ots)

Am frühen Montagmorgen (15. April), gegen 1 Uhr, verlor ein Ford-Fahrer auf der Kamener Straße in Höhe der Haus Nummer 177 aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Carport zusammen. Zuvor war er auf der Kamener Straße in Fahrtrichtung Südwesten unterwegs. Der 50-jährige, in Hamm wohnende Fahrer, wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 15000 Euro geschätzt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell