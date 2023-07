Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf-Münsterland. Sicherstellungen nach Diebstählen von Friedhöfen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Monaten ist es auf vielen Friedhöfen im Münsterland vermehrt zu Diebstählen von Grabschmuck und Bronze- / Messingfiguren gekommen - auch im Kreis Warendorf, besonders in Beelen und Sassenberg.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnten einige Figuren und Gegenstände wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Einige Gegenstände konnten bereits konkret zugeordnet werden und an die tatbetroffenen Hinterbliebenen im Münsterland ausgehändigt werden.

Aktuell lagern allerdings noch über 100 solcher Figuren und Gegenstände, bei denen eine direkte Zuordnung bislang nicht möglich war, bei der Polizei. Die Kollegen der Kreispolizei Steinfurt haben sie auf der Homepage unter folgendem Link veröffentlicht:

https://steinfurt.polizei.nrw/ermittlungskommission-leuchte

Hinweise zu den Diebstählen, Figuren und Gegenständen bitte an die Polizei Warendorf, 02581/94100-0 oder per E-Mail an: EK_Leuchte.Steinfurt@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell