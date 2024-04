Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliches Quartett beraubt 14-Jährigen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 14-Jähriger aus Hamm ist am Sonntagnachmittag (14. April) auf dem Bockumer Weg seines Elektroscooters beraubt worden. Tatverdächtig sind vier bisher unbekannte Jugendliche. Der Teenager befuhr gegen 17 Uhr die nördliche Fahrbahnseite des Bockumer Weges mit einem Elektrokleinstfahrzeug entgegen der Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 280 stellten sich die vier Jugendlichen ihrem Opfer in den Weg und hielten den Elektroroller fest. Anschließend griff ihm ein Mitglied des räuberischen Quartetts an den Hals und stieß ihn zu Boden. Anschließend entfernte sich die vierköpfige Gang mitsamt Roller in Richtung stadteinwärts. Die vier Tatverdächtigen können von dem Geschädigten bisher nicht im Detail beschrieben werden. Fest steht allerdings, dass einer drei Personen bei Tatausführung eine Kappe der Marke "Gucci" trug. Ein Mitglied der kriminellen Vier führt eine Umhängetasche mit. Die Farbe ist nicht bekannt. Darüber hinaus trug einer der vier Schuhe mit der Aufschrift "TN". Der 14-Jährige blieb unverletzt. Weitere Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

