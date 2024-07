Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alarm verhindert Diebstahl

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Robert-Koch-Straße;

Tatzeit: 03.07.2024, 04.20 Uhr;

In der Nacht zum Mittwoch wollten Unbekannte in Gronau einen Mähroboter stehlen. Als sie sich auf einem Grundstück an der Robert-Koch-Straße an dem Gerät zu schaffen machten, lösten die Täter Alarm aus. Daraufhin flüchteten sie. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell