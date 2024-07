Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mit Rad kollidiert

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Schlesierring/Westfalenring/Schultenrott;

Unfallzeit: 03.07.2024, 15.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine elf Jahre alte Radfahrerin am Mittwoch in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine Autofahrerin hatte gegen 15.40 Uhr mit ihrem Wagen vom Schlesierring nach links in die Straße Schultenrott abbiegen wollen. Dabei stieß die 65-jährige Gescheranerin mit dem entgegenkommenden Mädchen zusammen: Es war auf dem Westfalenring in Richtung Schlesierring unterwegs und wollte die Kreuzung mit dem Schultenrott geradeaus queren. Rettungskräfte brachten die ebenfalls in Gescher lebende Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell