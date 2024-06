POL-GT: Fahrradprüfung an der Violenbachschule Borgholzhausen Standort Nord

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (MK) - Unbekannte Täter versuchten in der Montagnacht (24.06., 01.35 Uhr) in ein Warenlager an der Straße Nienkamp einzubrechen. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten. Noch vor dem Eintreffen der Beamten, konnten die Einbrecher in unbekannte Richtung flüchten. Den Erkenntnissen zufolge wurde die Metallfassade des Lagers gewaltsam ...

mehr