Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Unbekannte Täter versuchten in der Montagnacht (24.06., 01.35 Uhr) in ein Warenlager an der Straße Nienkamp einzubrechen. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten. Noch vor dem Eintreffen der Beamten, konnten die Einbrecher in unbekannte Richtung flüchten. Den Erkenntnissen zufolge wurde die Metallfassade des Lagers gewaltsam geöffnet. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell