Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für versuchten Einbruch an der Helenenstraße gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (20.06., 00.30 Uhr) versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Helenenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten vergeblich an zwei Türen. Vermutlich verschreckte sie dann die Sirene einer Alarmanlage. Die Männer konnten durch Zeugen beschrieben werden. Die beiden Männer waren maskiert. Einer hatte ein dunkle Jacke an, eine helle Hose, trug eine Cappy und war schlank. Der zweite Mann trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine Cappy und hatte eine eher kräftige Statur.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch und den beiden Männern machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 8690 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell