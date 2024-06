Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche in Halle angetroffen -Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück(FK) - Mehrere Jugendliche wurden am Mittwochabend (19.06., 19.30 Uhr) in einer teilweise leerstehenden Lagerhalle an der Kolpingstraße angetroffen. Sie randalierten in dem Gebäude, beschädigten Scheiben, zündelten und suchten sich ersten Ermittlungen nach diversen Kabel- und Metallschrott zusammen, welchen sie beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits in Taschen verpackt hatten.

Die Beamten stellten insgesamt fünf Personen fest. Sie waren zwischen 15 und 17 Jahren alt. Ihre Erziehungsberechtigten wurden informiert. Gegen alle wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu weiteren Tatbeteiligten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

