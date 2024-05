Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kampfmittelbeseitigung in Hannover-Bothfeld am 28.05.2024

2 Dokumente

Hannover (ots)

Auf dem Gelände der Stadtgärtnerei im hannoverschen Stadtteil Bothfeld wurden bei Sondierungsarbeiten acht Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die am Dienstag, den 28.05.2024 gesprengt werden sollen. Rund 700 Menschen müssen am Dienstagabend den erforderlichen Sicherheitsbereich verlassen.

Im Rahmen der fortschreitenden Volumenräumung auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Hannover-Bothfeld wurden erneut mehrere Weltkriegsgranaten gefunden. In Absprache mit den Experten des Kampfmittebeseitigungsdienstes Niedersachsen (KBD) ist es erforderlich, die acht Granaten vor Ort zu sprengen. Um die Sprengung für die Bevölkerung gefahrlos durchzuführen, wurde in Abstimmung mit dem KBD ein Sicherheitsbereich von 300 m festgelegt. Rund 700 Personen sind daher am Dienstag, den 28.05.2024 aufgefordert, den betroffenen Bereich um 18:00 Uhr zu verlassen. Auch die Bundesautobahn 2 muss für die Kampfmittelbeseitigung temporär gesperrt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit nicht.

Für die betroffenen Menschen wird ab 18:00 Uhr eine Betreuungsstelle in der IGS Bothfeld (Hintzehof 9, 30659 Hannover) eingerichtet. Ein Bürger*innentelefon steht am 28.05.2024 ab 09:00 Uhr bis zum Einsatzende unter der Rufnummer 0800 / 7 31 31 31 für Fragen zur Verfügung.

Für den Personentransport in die Betreuungsstelle "IGS Hannover - Bothfeld" stehen Busse der Feuerwehr Hannover bereit. Diese fahren aus dem betroffenen Bereich regelmäßig in die Betreuungsstelle.

Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

Die erforderliche Sprengung kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Die betroffenen Einwohner*innen können voraussichtlich erst im Verlauf des Abends in ihre Wohnung zurückkehren. Die betroffenen Personen werden gebeten, alle für Sie unbedingt notwendigen Sachen, wie z.B. Medikamente, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitzunehmen und auch ihre Nachbar*innen über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Den konkreten Evakuierungsbereich nebst detaillierter Auflistung der betroffenen Straßen erhalten Sie als Dateianhang sowie über die Internetportale der Landeshauptstadt Hannover (www.hannover.de) und der Feuerwehr Hannover (www.feuerwehr-hannover.de).

In den Sozialen Medien informiert die Landeshauptstadt auf Instagram (@feuerwehr_hannover), Threads (@feuerwehr_hannover) sowie auf X (@feuerwehr_h).

Die Bevölkerung wird zusätzlich über die Warn-Apps KATWARN und NINA informiert werden. Im Evakuierungsbereich erfolgt am 28.05.2024 auch eine Bevölkerungsinformation über Lautsprecherdurchsagen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell