LPI-GTH: Wegen Ast gebremst und gegen Baum gefahren

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Nachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand von etwa 2.500 Quadratmeter im Bereich des Sendemasts am Seeberg. Es entstand Sachschaden an einem Holzstand, an diversen Bäumen sowie an Wiese und Feld. Die ausgerückten Feuerwehren konnten die Ausbreitung der Flammen verhindern. Sachdienliche Angaben zur Brandentstehung nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer ...

