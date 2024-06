Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW überschlägt sich im Friedrich-Ebert-Tunnel

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) Am späten Samstagabend (22.06.2024) kam es gegen 23:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Gütersloh. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Gütersloher mit einem Pkw VW Golf die Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann im Tunnel unterhalb der Bahnstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Pkw kam letztlich auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizeiwache Gütersloh konnte zum Glück festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, sein 19-jähriger Beifahrer aus Lichtenau und sein 31-jähriger Beifahrer aus Gütersloh infolge des Unfallgeschehens unverletzt blieben. Der beteiligte Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Vorgefundene Spuren am Unfallort und die Beschädigungen am beteiligten Pkw begründen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld den Verdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Daraufhin wurde der Pkw und das Mobiltelefon des Unfallverursachers beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf 3.500.- Euro geschätzt. Die Friedrich-Ebert-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 05241 869 0 bei der Polizei Gütersloh zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell