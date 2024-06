FW Dinslaken: Verdächtiger Rauch im Gewerbegebiet

Dinslaken (ots) - Die Feuerwehr Dinslaken wurde heute zu zwei Jungvögeln alarmiert. Anrufer sorgten sich, dass die Jungvögel nicht überlebensfähig sind, da diese offensichtlich aus dem Nest gefallen waren. Auch auf der Feuer- und Rettungswache in der Hünxer Straße geriet ein Jungvogel in Not. Die Kolleginnen und Kollegen des Grundausbildungslehrgangs, die sich zur Lerngruppe auf der Wache aufhielten, kümmerten sich ...

mehr