FW Dinslaken: Vogelnachwuchs wird flügge

Dinslaken (ots)

Die Feuerwehr Dinslaken wurde heute zu zwei Jungvögeln alarmiert. Anrufer sorgten sich, dass die Jungvögel nicht überlebensfähig sind, da diese offensichtlich aus dem Nest gefallen waren.

Auch auf der Feuer- und Rettungswache in der Hünxer Straße geriet ein Jungvogel in Not. Die Kolleginnen und Kollegen des Grundausbildungslehrgangs, die sich zur Lerngruppe auf der Wache aufhielten, kümmerten sich um das verletzte Tier.

Gemäß der Empfehlung des Naturschutzbundes wurde das Tier in einer Transportbox gesichert und an einen sicheren und ruhigen Ort verbracht, wo es sich eine Weile von dem Aufprall gegen eine Fensterfront erholen sollte. Leider hat es der kleine Vogel nicht geschafft.

Laut Empfehlung des Naturschutzbundes (NABU) sollen insbesondere Jungvögel grundsätzlich am Auffindungsort verbleiben. Bestehen Gefahren durch Katzen oder an vielbefahrenen Straßen sollen die Jungtiere im sicheren Bereich, nicht weit vom Fundort, abgesetzt werden. Dort werden sie auch außerhalb des Nestes durch Alttiere versorgt und haben somit die größte Überlebenschance.

Weitere Informationen des NABU finden sich auf unter nachfolgendem Link: https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/08163.html

