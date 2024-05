Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Zimmerbrand auf der Buchenstraße

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Die Feuerwehr Dinslaken wurde heute gegen 17:15 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Buchenstraße gerufen. Laut der Einsatzmeldung waren Menschenleben in Gefahr. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich schnell heraus, dass sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung befanden. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz in die Wohnung vor und fand einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Nachdem die Wohnung quer gelüftet worden war, konnte die Bewohnerin wieder in ihre Wohnung. Zu dem Einsatz waren von der Feuerwehr Dinslaken die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld, sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Während die Einheit Hauptwache noch an der Einsatzstelle gebunden war, wurden die Einheit Stadtmitte und der Rettungsdienst zu einer hilflosen Person in verschlossener Wohnung gerufen. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es befanden sich keine Personen in einer Notlage.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell