Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Melsbach (ots)

Am 24.02.2024 kam es in der Ortslage Melsbach, Auf dem Rheinblick, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Rahmen dessen durchwühlten die Täter das Wohnhaus und entwendeten u. a. einen Tresor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell