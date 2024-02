Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person - PKW kommt auf dem Dach zum Stillstand

Windhagen (ots)

Am 23.02.2024 kam es in Windhagen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Unfallverursacher die Vorfahrt des Unfallgegners missachtete. Im Zuge dessen kollidierten die beiden PKW derart, dass der PKW des Unfallgegners auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Durch hilfsbereite Zeugen wurde der PKW wieder auf die Räder gestellt. Die verletzte Person konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Auch der Unfallverursacher zog sich Verletzungen zu. An beiden PKW entstand Totalschaden.

