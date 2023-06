POL-BO: 29 Mängel, 11 Haftbefehle: Transporter-Fahrer (44) wendet Haftstrafe in letzter Minute ab

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid wurden ein Kradfahrer (57, aus Bochum) und eine Autofahrerin (64, aus Bochum) verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer war am Dienstag, 20. Juni, gegen 11.15 Uhr auf der Wattenscheider Straße unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt 448 Bochum-West Richtung Witten musste die vor ihm fahrende Autofahrerin verkehrsbedingt an einer roten Ampel ...

