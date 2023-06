Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Wattenscheid

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid wurden ein Kradfahrer (57, aus Bochum) und eine Autofahrerin (64, aus Bochum) verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Kradfahrer war am Dienstag, 20. Juni, gegen 11.15 Uhr auf der Wattenscheider Straße unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt 448 Bochum-West Richtung Witten musste die vor ihm fahrende Autofahrerin verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Als der Bochumer bremste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Das Krad rutschte über den Boden in das Heck des Autos.

Rettungswagenbesatzungen brachten die beiden Verletzten in verschiedene Krankenhäuser. Das Krad musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

