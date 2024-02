Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Dernbach (ots)

Am 24.02.2024 befuhren zwei PKW die L 266 in Dernbach. Durch den vorderen PKW wurde ein nicht näher verifizierbarer Gegenstand aufgewirbelt und gegen den dahinter befindlichen PKW des Geschädigten geschleudert. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des erstgenannten PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell