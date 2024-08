POL-AA: Winnenden: Illegale Müllentsorgung in Waldstück

Aalen (ots) - Fellbach: Auto beschädigt In der Straße Im Kräutergärtle wurde zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein Pkw Smart mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos und verursachten Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden von der Polizei in ...

mehr