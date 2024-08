Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Beleidigung nach Auseinandersetzung,

Aalen (ots)

Neresheim/Ohmenheim: Traktorfahrer übersieht Rennradfahrer

Als am Montag gegen 20:15 Uhr ein 25-jähriger Traktor-Fahrer von einem Feld aus auf einen Feldweg parallel der B466 einfahren wollte, übersah er wegen des dortigen Maisfeldes einen heranfahrenden 23-jähriger Rennradfahrer. Durch die Kollision wurde der 23-Jährige etwa in ein Feld geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Der Radfahrer trug vorbildlich einen Fahrradhelm, wozu die Polizei auch rät.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte zwischen Montag, 18 Uhr und Samstag, 16 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Behringstraße abgestellten Opel. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Neresheim/Schweindorf: Trickdiebstahl

Am Montagmittag haben Trickdiebe aus einem Wohnhaus im Torweg Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet.

Ein Mann klingelte gegen 12:15 Uhr zusammen mit einer Frau und einem Kind bei einem Senior und übergab ihm einen Zettel. Da der Mann den Zettel nicht lesen konnte, ging er in das Haus zu seiner Tochter. Währenddessen begaben sich wohl die Diebe unbemerkt ins Haus und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall und die Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 22-Jähriger befuhr am Montag gegen 22:20 Uhr mit seinem Opel die Dalkinger Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der dortigen Einmündung missachtetet er die Vorfahrt eines 37-Jährigen MAdzda-Fahrers. Durch die Kollision wurde die 37-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Ellwangen/Röhlingen: Abdeckplane entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr montierten unbekannte Diebe eine etwa 10m lange anthrazitfarbene Abdeckplane von einem An der Sechta abgestellten Auflieger ab und entwendete diese. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Böbingen: Unfallflucht

Ein seit einer Woche in der Rosensteinstraße geparkter Ford wurde vermutlich am 11.08.2024 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 62-Jährige Dacia-Fahrerin übersah am Montag gegen 18 Uhr beim Linksabbiegen in der Rechbergstraße an der Kreuzung L1175 die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Mercedes, dabei kam es zu einem Unfall. Die 72-jährige Mercedes-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Nach Auseinandersetzung Polizisten bei Kontrolle beleidigt

Nach vorausgegangenen Streitigkeiten am Montag gegen 17:45 Uhr im Bereich der Remsgalierie mit einem 51-Jährigen wurde ein 40-Jähriger in der Ledergasse überprüft. Hierbei verhielt er sich gegenüber den eingesetzten Polizisten aggressiv. Im weiteren Verlauf beleidigte er sie vehement. Als der Mann unvermittelt flüchten wollte, wurde er von den Ordnungshütern aufgehalten und zu Boden gebracht. Anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht, wobei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen er wieder entlassen wurde. Ihn erwarten nun Strafanzeigen Körperverletzung und Beleidigung.

