Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfall, Fahrrad entwendet, Türen beschmiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 06:50 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Firmengebäude in der Friedrich-Groß-Straße. Dort versuchte er gewaltsam einen Tresor zu öffnen, blieb aber ohne Erfolg. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Diebe gelangten zwischen Sonntag 14 Uhr und Montag 06 Uhr auf das Gelände eines Autohändlers in der Raiffeisenstraße. Dort montierten die Diebe mehrere Kompletträdersätze, sowie Bremsanlagen im Wert von mehreren zehntausend Euro ab und entwendeten diese. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr eine 63-jährige Ford-Fahrerin die Breiteichstraße in Richtung der Westumgehung. Beim Einfahren in die Westumgehung übersah sie eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 25-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, dabei wurde die 25-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro.

Rot am See: Fahrrad entwendet

An den Fahrradständern am Bahnhof in der Bahnhofstraße wurde zwischen Mittwochmorgen 5:40 Uhr und Donnerstagabend 21:00 Uhr ein Mountainbike der Marke Centurion entwendet. Das Fahrrad mit dem Modell Blackfire Ultimate 1 war zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrradschloss abgeschlossen, welches ebenfalls entwendet wurde. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Türen beschmiert

Zwei Türen eines Vereinsheims in der Brunnenstraße an der Kreuzung Dieselstraße wurden zwischen Sonntag und Montag durch Unbekannte beschmiert. Durch die Beschmierung entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Beschmierer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell