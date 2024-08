Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Zeugen zu Brandstiftungsdelikt gesucht

Aalen (ots)

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen nach einem Fahrzeugbrand am 8. August 2024 übernommen. Es brannte gegen 2.30 Uhr in Hauptstraße ein VW ID Buzz. Dabei kamen auch angrenzende Altpapiertonnen, ein Baum und eine Hausfassade zu Schaden. Die Kripo geht nach den ersten Ermittlungserkenntnissen von Brandstiftung aus und bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise. Von Interesse ist insbesondere, ob zur Tatzeit in Tatortnähe Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen wurden. Auch sonstige Wahrnehmungen, die in Verbindung mit dem Brandgeschehen stehen können, wäre von Wichtigkeit. Die Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Die ursprüngliche Pressemeldung ist unter beigefügtem Link einsehbar. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5839395

