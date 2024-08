Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Pkw beschädigt - Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt: Pkw zerkratzt

Ein Vandale beschädigte am Mittwoch zwischen 16:45 Uhr und 17:20 Uhr einen in einem Parkhaus in der Strümpfelbacher Straße geparkten Audi indem er dessen Fahrzeugseite zerkratzte. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro an dem Fahrzeug. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Am Dienstag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Weberstraße geparkten Pkw und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Brand auf Balkon

Am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Pfahlbühlstraße. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dort aufgehängte Wäsche infolge einer Lichtbündelung zu brennen begann. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Schorndorf: Radfahrerin leicht verletzt

Eine 31-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Mittwoch kurz nach 19 Uhr in der Stuttgarter Straße rückwärts aus einem Parkplatz und übersah eine vorbeifahrende Radfahrerin. Die 50-jährige Bikern strüzte beim Zusammenstoß mit dem Auto und verletzte sich leicht. Die Schäden an den Fahrzeugen blieben gering.

Plüderhausen: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 2.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Hauptstraße ausrücken. Dort stand ein parkender VW des Typs ID-Buzz in Vollbrand, wobei auch mehrere angrenzende Altpapiertonnen, ein Baum sowie eine Leuchtreklame eines dortigen Geschäfts Schaden nahmen. Dieser wurde insgesamt auf mindestens 35.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Pkw wurde hierzu sichergestellt.

